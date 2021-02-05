تحرير 1933 محضرًا لمخالفي ارتداء الكمامات ببني سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عن أنه تم تحرير 1933 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامات، و18 محضرا لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وفض أكثر من 180 تجمعا لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة، وغلق 105 مراكز للدروس الخصوصية، منذ 3 يناير الماضي.وأكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الماضي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.