السيطرة على حريق داخل مخزن ألعاب أطفال بحدائق الأهرام

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل مخزن ألعاب أطفال على مساحة 800 متر أسفل عقار سكنى مكون من أرضى و5 طوابق فى البوابة الأولى لمدينة حدائق الأهرام دون وقوع أى إصابات.وكشفت المعاينة الأولية أن حريقًا نشب فى مجموعة من الألعاب والبلاستيكات داخل بدورم أسفل عقار في حدائق الأهرام، نتيجة ماس كهربائي، وانتقلت 6 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ألعاب أطفال بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماد الحريق.