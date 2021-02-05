بوفاة المطران بولس.. «البطاركة الكاثوليك» يعزي البطريرك العبسي

أرسل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعزية إلى صاحب الغبطة يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، في وفاة المطران بولس البرخش، متروبوليت بصرى وحوران وجبل العرب سابقًا.وقال البيان: "استقبلنا خبر وفاة المطران بولس البرخش، متروبوليت صورى وحوران وجبل العرب سابقًا بمشاعر مليئة بالحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية، مضيفا لذا باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبالأصالة عن نفسي نشاطركم هذه اللحظات، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".