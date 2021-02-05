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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 14002 شخص لعدم ارتداء الكمامة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 14002 شخص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13886 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 116 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 692 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 201 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1240 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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