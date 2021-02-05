الأنبا توما يستقبل وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية بسوهاج لتقديم التهنئة

استقبل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمقر المطرانية، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية بسوهاج، برئاسةالأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، ولفيف من الآباء الكهنة، وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا توما، بمناسبة سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.شارك في الاستقبال القمص بشرى لبيب، وكيل المطرانية والقمص مرقس عدلي، والأب بطرس طانيوس، والأب بولس ميخائيل، والأب عمانوئيل محروس.