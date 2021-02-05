ضبط كمية من مخدر الهيروين حوزة 3 عاطلين بالشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن (الشرقية) تم إستهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد، و(كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة.