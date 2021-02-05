شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.وتمكنت الجهود من ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط ( 50 طن أسماك "ماكريل مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.ونجحت الجهود من ضبط (9،68 طن "مقطعات لحوم – كبدة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.وضبط ( 1،15 طن أسماك مملحة "فسيخ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لبيع الأسماك المملحة بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ.وأثمرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة) حال مروره بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته ( 2،78 طن "زيت طعام") معبأة داخل خزانات غير صالح للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية، وبحوزته ( 2 طن "سكر تموينى") مخصص على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم وقام المذكور بتجميعه دون وجه حق تمهيدًا لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ (17000 جنيهًا).ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار (قدرت بمبلغ 438،951 جنيه)، وضبط (2،55 طن دقيق بلدى) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها بدون وجه حق تمهيدًا لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ (13897 جنيهًا)، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (20،000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 5 أمبول "دوائى" والمستخدم فى علاج فيروس "كورونا" سعر الأمبول الواحد 6500 جنيهًا وبدون مستندات مجهولة المصدر).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.