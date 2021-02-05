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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مازال يحتل موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات محرك البحث العالمي جوجل وذلك ليتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس من معرفة مواعيد الصرف وفقا للجدول الزمني الذي وضعته هيئة التأمينات الاجتماعية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط موعد صرف الدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس.

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات


وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولا زمنيا يحدد مواعيد صرف قيمة متجمد العلاوات الخمسة لمستحقيها على 4 أقساط ربع سنوية بدأ بالفعل صرف أول دفعة في يوليو الماضي والثانية في أكتوبر 2020 والثالثة في يناير الماضي على أن تتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة في شهر إبريل 2021 أى بعد شهرين تقريبا حيث يتم صرف تلك العلاوات لمن بلغوا سن المعاش و تقاعدوا  عن العمل خلال الفترة من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015 بإجمالي عدد 2.4 مليون مواطن منهم 1.909 مليون مستحق من القطاع الحكومي و524 ألف مستحق من القطاعين العام والخاص.

شروط المستحقين للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات


حددت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها في المتقاعدين من العمل عقب بلوغهم سن المعاش خلال الفترة من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2015 وهي :-

إقرار المؤسسة المعينة بمنح العلاوة 

أن يتم إدراجها ضمن مفردات المرتب تحت بند علاوة خاصة

إخضاعها لاشتراطات احتياطي المعاش فيما سبق من سنوات 

تسديد المؤسسة المعنية الاشتراكات التأمينية كاملة أو جزء منها 


أعداد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات



وفقا لإحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية فإن أعداد المستفيدين من العلاوات الخمس هم 2.4 مليون مواطن منهم 1.909 مليون مستحق من القطاع الحكومي و524 ألف مستحق من القطاعين العام والخاص وهم من يديرون المنصات الإلكتروني لمعرفة موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستحقين لها وذلك عقب صرف علاوة 14% الدورية السنوية في 1 يوليو الماضي بحد أقصى 980 جنيه وذلك لسحبها من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM في مواعيدها دون تكدس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة

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