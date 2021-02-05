طبقًا للقانون.. تصعيد أسماء سعد الجمال عضوًا بالبرلمان خلفًا لوالدها

توفى اليوم الجمعة، النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عامًا، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة، ليكون رابع النواب الراحلين عن مجلس النواب الجديد.ومن المقرر أن يتم تصعيد أسماء ابنة اللواء سعد الجمال، الاحتياطي له بالقائمة؛ إعمالًا لنص قانون مجلس النواب، فمن المقرر أن يتم تصعيد أسماء سعد سليم الجمال احتياطي القائمة، وأن يتم إعلان خلو مقعد الجمال وتصعيد ابنته بجلسة النواب المقبلة.ووفقًا لقانون مجلس النواب، تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".