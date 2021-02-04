بايدن ينهى مشاركة أمريكا فى حرب اليمن ويتمسك بدعم السعودية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.وأكد بايدن في خطاب له مساء اليوم بشأن سياسته الخارجية، أن إدارته ستعمل على الدفاع عن السعودية، وستوقف كل الدعم العسكري الأمريكي في الحرب باليمن.وأضاف بايدن: "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران وسنواصل دعمها للدفاع عن أراضيها وأمنها".وشدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته ستتخذ خطوات إضافية لتحسين سياسات الولايات المتحدة الخارجية.وأعلن بايدن عن إنهاء دعم واشنطن لكل العمليات العسكرية في اليمن بما فيها بيع الأسلحة، مضيفا: "سنُنهي الحرب المندلعة في اليمن التي تتسبب في كارثة إنسانية".وأكد بايدن أن وزير الدفاع الأمريكي سيقوم بمراجعة لوضع قوات أمريكا في الخارج وفق أولوياتها وأمنها القومي.