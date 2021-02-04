البرهان يعين 3 أعضاء جدد بالمجلس السيادي الانتقالي السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوما دستوريا بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة.وأوضح المجلس في بيان له مساء اليوم عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الثلاثة أعضاء هم الدكتور الهادي ادريس يحي، والطاهر أبوبكر حجر ومالك عقار اير.وأشار البيان الى أن القرار يأتي عملا بأحكام المرسومين الدستوريين بالرقمين (٣٨) و(٣٩ ) لسنة ٢٠١٩م واستنادا علي المادة ٢١١ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، لسنة ٢٠٢٠ م.