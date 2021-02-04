كتلة الإصلاح في البرلمان التونسي: رئاسة الغنوشي تخلق مشاكل حقيقية

أعلنت كتلة الإصلاح في البرلمان التونسي، اليوم الخميس، أن رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان تخلق مشاكل حقيقية، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.وأثارت تصريحات رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مؤخرا، في اجتماع له مع مجموعة من أنصار النهضة ردود فعل واسعة في تونس، وسط تنبيه إلى ما يضمرهُ "الإخوان" من نوايا سياسية.وصرح الغنوشي، في اجتماع عبر تطبيق "زووم"، بأن رئيس الجمهورية في النظام الحالي له "دور رمزي"، مؤكدا ضرورة المرور إلى تعديلات في النظام السياسي حتى يقوم على نظام برلماني كامل تعود السلطة فيه إلى الحزب الحاكم.وقال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، في تدوينة له على فيسبوك، إن ما صدر عن الغنوشي "تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".