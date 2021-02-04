إنشاء مشروع للأثاث فى نيجيريا باستثمارات مصرية

قال عصام قرطام، رئيس الغرفة التجارية النيجيرية، إن الغرفة تعمل حاليًا على مشروع استثماري موسع في نيجيريا خاص بصناعة الأثاث.وأضاف قرطام فى حوار خاص بـ"الدستور"، أن المشروع سيكون مختلطًا من الاستثمارات المصرية والهندية والنيجيرية ومفتوحًا أمام جميع المستمرين يستهدف الاستفادة من المساحات الواسعة من الأشجار والمواد الخام من الأثاث في نيجيريا.وأوضح رئيس الغرفة، أن هناك خطة للنهوض بالعلاقات المصرية النيجيرية جاءت بدايتها مشروع الأثاث وهناك عدد من المشروعات التي ستقوم بها الغرفة الفترة المقبلة.ولفت إلي أن نيجيريا من أكبر ثلاثة كيانات فى القارة الإفريقية تحتوي علي مواد خام وبيئة جيدة للاستثمار، وهناك اهتمام ملحوظ من قبل الحكومة النيجيرية بالمشروعات التى تم عرضها من قبل الغرفة.ولفت إلي أن ضعف حجم التادل التجاري بين مصر ونيجيريا ولا بد من الالتفات إلى تلك النقطة، خاصة أن هناك كثيرًا من المجالات يمكن أن يتم بها تبادل تجاري.