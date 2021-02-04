وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد أقساط وفوائد الديون فى مواعيدها

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بسداد أقساط وفوائد كافة الديون وأعبائها في المواعيد المحددة لذلك دون التخلف.وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أمس الأربعاء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام؛ إنه على الرغم من أن بعض المؤسسات الدولية تدرس تأجيل وإسقاط الديون عن بعض الدول، إلا أننا ملتزمون بالسداد، ولا نتكئ على هذا التوجه، بصرف النظر عن مدى احتمالية تطبيقه على الدولة المصرية من عدمه.وأضاف: "نعلم أن المواطن المصرى يعانى، لكن البلد يبنى"، مستتبعًا بقوله "هناك دول أخرى يعاني فيها المواطن أشد المعاناة، ودول تنهار، ونشكر الله على نعمة الاستقرار والأمن".