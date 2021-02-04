بلغاريا تسجل 719 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الخميس، 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 9 آلاف و876 اختبارا معمليا للكشف عن الجائحة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، أن 40 مريضا بالفيروس التاجي توفوا في آخر 24 ساعة، فيما تماثل للشفاء 1068 شخصا في آخر 24 ساعة، بينما تلقى 4207 أشخاص اللقاح المضاد، بإجمالي وصل إلى 50 ألفا و124 شخصا منذ بدء وصول اللقاحات إلى بلغاريا.