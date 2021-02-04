بايدن يبحث مع رئيس وزراء أستراليا سبل التعاون المشترك

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون،سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، والتغلب على جائحة كورونا، ومكافحة تغير المناخ.وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الرسمي - أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وموريسون، كانت تهدف إلى تسليط الضوء على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا، والذي لا يزال يمثل ركيزة للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم، واتفق الجانبان على العمل معا، إلى جانب الحلفاء والشركاء الآخرين، لمحاسبة المسئولين عن الانقلاب في ميانمار، كما أكدا على التزامهما بالعمل معا لتعزيز قيمهما المشتركة والأمن العالمي والازدهار.