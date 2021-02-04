نصائح المرور للقيادة الآمنة فى السيول

رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف المحافظات، استعدادا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.وشددت الإدارة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور على الخدمات بضرورة اليقظة الدائمة على الطرق السريعة والفرعية، والربط مع غرفة العمليات بالإدارة المركزية، وطالبت المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة في حالة الشبورة أو عند الأمطار، بجانب بعض الإرشادات العامة على الطرق لمنع وقوع حوادث.وأصدرت الإدارة عدة نصائح للقيادة الآمنة في الرياح الشديدة أو الأمطار الشديدة أو السيول، تضمنت مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، استخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.بالإضافة إلى مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.كان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، كشف عن أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطارا متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.