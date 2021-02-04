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آخر أخبار فيروس كورونا الاصابات والوفيات في مصر





أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي، أن هناك انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر منذ أسبوعين تقريبا حيث تم تسجيل 512 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها عقب إيجابية مسحاتهم الطبية التي تم إجراؤها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى تسجيل 53 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها بجميع المستشفيات المخصصة بالعزل الصحى بجميع محافظات الجمهورية حيث يباشر كافة أفراد الأطقم الطبية مهام عملهم داخل مستشفيات العزل بدقة خاصة منذ اندلاع الموجة الثانية من الفيروس القاتل وظهور سلالة جديدة متحورة.





أعراض فيروس كورونا في موجات الثانية





تعد الموجة الثانية أكثر شراسة من الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث ظهر سلالة جديدة متحورة من الفيروس جعلته أكثر فتكا من السابق خاصة مع سرعة انتشاره التي تفوق الموجة الأولى بـ 70% حيث تخترق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة الفورية حيث هناك بعض الحالات لا تظهر عليها الأعراض ولكن تحمله بالفعل، فأعراض الفيروس تتلخص في الصداع النصفي والإسهال وسعال وظهور طفح جلدي وفقدان حاستي الشم والتذوق.









أرقام الخط الساخن لوزارة الصحة المخصصة للتعامل مع حالات كورونا





تتابع وزارة الصحة والسكان المصرية يوميا حيث تصدر بيانا يوميا توضح فيه آخر أخبار فيروس كورونا "إحصائيات الإصابات والوفيات" وخصصت "خط ساخن" يمكن للمواطنين استخدامه في أى استفسار بشأن المرض أو الأعراض أو التعامل مع المريض في العزل المنزلي، وهي الأرقام التالية 105 و 15335 ورقم واتساب على 1553105105 بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر عبر الهاتف المحمول.





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