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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الإثيوبى يكشف تفاصيل استهداف سفارة الإمارات بأديس أبابا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:23 ص
سفارة الإمارات بأديس
سفارة الإمارات بأديس أبابا
محمد عمر
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قالت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على خمسة عشر عضوا بجماعة إرهابية لصلتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي يستهدف سفارتي الإمارات في أديس أبابا وكذلك الخرطوم.

وأوضح جهاز الأمن الإثيوبي، في بيان مساء الأربعاء، أن الجماعة جمعت معلومات استخبارية لتنفيذ هجوم على سفارة الإمارات، مشيرا إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي تمكن بالتعاون مع وكالات استخبارات أجنبية أخرى من إحباط الهجوم الإرهابي المخطط له من خلال المراقبة عن كثب وتبادل المعلومات وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأضاف البيان: "بعض الإرهابيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ الهجمات الإرهابية كانوا يحتفظون بكميات كبيرة من الأسلحة بالقرب من مبنى السفارة".

وأوضح جهاز الأمن الإثيوبي، أن أحد أعضاء الجماعة ويدعى أحمد أردايتو يبلغ من العمر 35 عامًا تلقى عشرات الآلاف من الدولارات لتدبير الهجوم الإرهابي، كما أن الجماعة كانت تستعد لهجوم إرهابي مماثل على سفارة الإمارات في الخرطوم بالسودان.

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