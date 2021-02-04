مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021

مواعيد الصلاة في القاهرة والجيزة



مواعيد الصلاة في الإسكندرية



مواقيت الصلاة في دمياط



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



مواعيد الصلاة في الإسماعيلية



مواعيد الصلاة في سوهاج



مواعيد الصلاة في مرسى مطروح



مواعيد الصلاة في نجع حمادي



مواعيد الصلاة في الأقصر



مواقيت الصلاة في الفيوم



تحظى الصلاة بمنزلة كبيرة في الإسلام، فهي أول ما أوجبه الله من العبادات وأحد أركان الإسلام الخمسة، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، وتختلف مواقيت الصلاة بفارق دقائق معدودة من محافظة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للموقع الجغرافي.وفيما يلي يقدم لكم موقع «الدستور» قائمة بمواقيت الصلاة، وموعد آذان المغرب اليوم الخميس 4-2-2021، في مختلف المحافظات المصرية.وفرضت الصلاة لأول مرة في ليلة المعراج، حيث قال أنس بن مالك، رضي الله عنه: «فرضت الصلاة على النبي ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين».صلاة الفجْر 5:15 AMالشروق 6:44 AMصلاة الظُّهْر 12:09 PMصلاة العَصر 3:12 PMصلاة المَغرب 5:34 PMصلاة العِشاء 6:53 PMصلاة الفجْر 5:22 AMالشروق 6:51 AMصلاة الظُّهْر 12:14 PMصلاة العَصر 3:16 PMصلاة المَغرب 5:38 PMصلاة العِشاء 6:58 PMصلاة الفجْر 5:14 AMالشروق 6:44 AMصلاة الظُّهْر 12:07 PMصلاة العَصر 3:08 PMصلاة المَغرب 5:29 PMصلاة العِشاء 6:50 PMصلاة الفجْر 5:02 AMالشروق 6:29 AMصلاة الظُّهْر 11:57 AMصلاة العَصر 3:03 PMصلاة المَغرب 5:25 PMصلاة العِشاء 6:43 PMصلاة الفجْر 5:12 AMالشروق 6:41 AMصلاة الظُّهْر 12:05 PMصلاة العَصر 3:07 PMصلاة المَغرب 5:29 PMصلاة العِشاء 6:49 PMصلاة الفجْر 5:11 AMالشروق 6:37 AMصلاة الظُّهْر 12:07 PMصلاة العَصر 3:15 PMصلاة المَغرب 5:37 PMصلاة العِشاء 6:54 PMصلاة الفجْر 5:32 AMالشروق 7:02 AMصلاة الظُّهْر 12:25 PMصلاة العَصر 3:26 PMصلاة المَغرب 5:48 PMصلاة العِشاء 7:08 PMصلاة الفجْر 5:09 AMالشروق 6:34 AMصلاة الظُّهْر 12:05 PMصلاة العَصر 3:13 PMصلاة المَغرب 5:36 PMصلاة العِشاء 6:52 PMصلاة الفجْر 5:07 AMالشروق 6:32 AMصلاة الظُّهْر 12:03 PMصلاة العَصر 3:12 PMصلاة المَغرب 5:35 PMصلاة العِشاء 6:51 PMصلاة الفجْر 5:17 AMالشروق 6:45 AMصلاة الظُّهْر 12:11 PMصلاة العَصر 3:15 PMصلاة المَغرب 5:37 PMصلاة العِشاء 6:56 PM