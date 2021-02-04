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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-2-2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:18 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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تحظى الصلاة بمنزلة كبيرة في الإسلام، فهي أول ما أوجبه الله من العبادات وأحد أركان الإسلام الخمسة، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، وتختلف مواقيت الصلاة بفارق دقائق معدودة من محافظة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للموقع الجغرافي.

وفيما يلي يقدم لكم موقع «الدستور» قائمة بمواقيت الصلاة، وموعد آذان المغرب اليوم الخميس 4-2-2021، في مختلف المحافظات المصرية.

وفرضت الصلاة لأول مرة في ليلة المعراج، حيث قال أنس بن مالك، رضي الله عنه: «فرضت الصلاة على النبي ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين».

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021


مواعيد الصلاة في القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 5:34 PM
صلاة العِشاء 6:53 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:22 AM
الشروق 6:51 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 5:38 PM
صلاة العِشاء 6:58 PM

مواقيت الصلاة في دمياط
صلاة الفجْر 5:14 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:08 PM
صلاة المَغرب 5:29 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:03 PM
صلاة المَغرب 5:25 PM
صلاة العِشاء 6:43 PM

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر 5:12 AM
الشروق 6:41 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:07 PM
صلاة المَغرب 5:29 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM

مواعيد الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 6:54 PM

مواعيد الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 7:02 AM
صلاة الظُّهْر 12:25 PM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 5:48 PM
صلاة العِشاء 7:08 PM

مواعيد الصلاة في نجع حمادي
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:52 PM

مواعيد الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 5:07 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 5:35 PM
صلاة العِشاء 6:51 PM

مواقيت الصلاة في الفيوم
صلاة الفجْر 5:17 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:11 PM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 6:56 PM

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