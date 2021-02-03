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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 إصابات بالسلالة المتحورة من كورونا فى كوريا الجنوبية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:01 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتي تعتبر أنها شديدة الانتقال مقارنة مع (كوفيد-19).

وصرحت القيادة المركزية للحجر الصحي الكورية الجنوبية بأن "نتيجة لتحليلات لـ27 حالة إصابة منذ الأول من فبراير الحالي، تم التأكد من 5 حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت القيادة المركزية للحجر الصحي "يمكن أن نرى مسألة انتشار الفيروس المتحور في البلاد مسألة وقت، لا بد من تقليل مخالطة أسر القادمين من الخارج".

وتبين أن 4 أشخاص من 5 مصابين، هم من المخالطين لأقرباء أجنبي في إقليم كيونجنام وجولا الجنوبي، وهم زاروا الأجنبي تحت الحجر الصحي، وأن المصاب الأخر هو أصيب من أسرة الأجنبي.

ومع اكتشاف الـ5 حالات إصابة الإضافية، زاد عدد المصابين في البلاد بالفيروس المتحور إلى 39 مصابا.

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