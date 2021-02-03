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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق صفارات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية ببغداد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:57 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية ببغداد
منار أحمد
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أطلقت صافرات الإنذار فى مبنى السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وتتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.

وتتهم واشنطن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا أميركيين.

ونفذت الميليشيات الإيرانية في العراق، هجمات صاروخية خلال الفترة الماضية، إلا أن حدة التوترات ارتفعت بشكل خاص في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، وكذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مطلع يناير 2020 إثر ضربة أميركية.

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