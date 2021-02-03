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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب بسياسة واضحة لأسعار الكهرباء للمواطنين والمصانع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود سياسة واضحة لأسعار الكهرباء، مشيرا إلى معاناه المواطنين بمختلف فئاتهم بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى وجود مساحات 45 متر يدفع أصحابها مبلغ 500 و600 جنيه، رغم عدم وجود أجهزة كهربائية لديهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول أداء وزاته.

وتساءل وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن آلية المحاسبة التي تقوم بها الوزارة، وكذلك عن مدى استمرار دعم الكهرباء من عدمه وهل هناك زيادات جديدة على أسعار الكهرباء؟، مشيرا إلى وجود مشكلة في البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تعانى من ظاهرة " الهزة الكهربائية" التي تحدث بها وتؤثر على المصانع، لاسيما في ظل وجود آلات متطورة ما يؤدى إلى تأثر " البوردات" وتكبد المصانع خسائر كبيرة بالإضافة إلى توقف خطوط الإنتاج في الأوقات التي تحدث فيها الهزة الكهربائية.

وأضاف " السلاب"، أيضا بالنسبة لأسعار الكهرباء للمصانع، لابد من إعادة النظر فيها، حفاظا على الاستثمارات، خاصة وان هناك دول قريبة لنا على البحر المتوسط، تقوم بتخفيض أسعار الكهرباء للاستثمارات، بشكل اقل من مصر.

وشدد على أهمية وجود خريطة من الدولة توضح ما تحتاج الدولة دعمه من القطاعات، لتقوم بتقديم أسعار كهرباء مماثلة لتلك الدول المنافسة، حتى نحافظ على الاستثمارات ونقلل تكاليف الإنتاج.

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