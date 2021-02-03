«مايكروسوفت» تقترح رسميًا سد فراغ «جوجل» في أستراليا

اقترحت "مايكروسوفت" اليوم الأربعاء سد الفراغ الذي ستخلفه "جوجل" في حال توقيف محرك البحث التابع لها في أستراليا ردا على مشروع أسترالي يرغمها على الدفع لوسائل الإعلام عند استخدام محتوياتها.وتعمل الحكومة الأسترالية على "مدونة قواعد سلوكية ملزمة" لإدارة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تعاني صعوبات مالية كبرى والمجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، على رأسها "جوجل" و"فيسبوك" اللتان تستحوذان على حصة كبيرة من العائدات الإعلانية.وأعلن رئيس "مايكروسوفت" براد سميث في بيان اليوم الأربعاء أن مجموعته "تدعم بالكامل" هذا المشروع "الرامي إلى التصدي بصورة منطقية لاختلال التوازن بين المنصات الرقمية والمؤسسات الصحافية الأسترالية"، كما يشكّل "خطوة أساسية في اتجاه أرضية عمل أكثر توازنا ونظام رقمي أكثر عدالة للمستهلكين والشركات والمجتمع".وأشار سميث إلى أن "مايكروسوفت" مستعدة لتحسين محركها للبحث "بينغ" الذي يستحوذ على حصة صغيرة من السوق، كما أنها مستعدة لاستقبال المعلنين الأستراليين "من دون تحويل في التكاليف".كما لفت إلى أن "مايكروسوفت" مستعدة "للاستثمار من أجل التأكد من تزويد بينغ بقدرات مشابهة لتلك الموجودة لدى منافسينا".