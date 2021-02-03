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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021.. ورسوم التسجيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:24 م
رابط تسجيل بيانات
رابط تسجيل بيانات استمارة الدبلومات
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في ملء استمارة الدبلومات الفنية 2021 إلكترونيا عبر بوابة التعليم المصري بجميع شعبها ونظاميها ( 3 _ 5 ) سنوات والمؤهلة لدخول الامتحانات ورسوم تسجيل الاستمارة التي فرضتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب.

رابط تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021


في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة تفوق الموجة الأولى بـ 70% أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله تسجيل طلاب الدبلومات الفنية بياناتهم في استمارة الامتحانات الالكترونية ليتمكنوا من دخول الامتحانات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس القاتل حفاظاً على سلامة الطلاب ومن ثم أولياء أمورهم عقب الاختلاط بهم.

خطوات تسجيل بيانات الاستمارة الالكترونية لطلاب الدبلومات الفنية


يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم المصري من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة كود الطالب الذي حصل عليه من المدرسة

كتابة كافة بيانات الطالب الراغب في ملء الاستمارة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ...)

تحديد نوع الشهادة ( زراعي، صناعي،..) والنظام التعليمي ( 3 _ 5 ) سنوات

كتابة مهنة ولي الأمر

الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من صحة البيانات المكتوبة

طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

رسوم الاستمارة الالكترونية المؤهلة لدخول الامتحانات الدبلومات الفنية


حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة رسوم تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021 وهي 200 جنيه عند التقديم في أول ثلاث مرات بالإضافة إلى 7 جنيهات في كل مرة، و93 جنيها مقابل استخدام خامات على أن تكون الرسوم في المرة الرابعة 300 جنيه مضافا إليها 52 جنيها و 148 جنيها مقابل خامات مستخدمة في كل مرة .

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