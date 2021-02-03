إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية في يناير بالمنوفية

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن المديرية خلال شهر يناير الماضي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء الوحدات المحلية، شنت عدة حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وتمكنت من تنفيذ 44 حالة إزالة فورية علي مساحة 1 فدان و13 قيراط و11 سهم أراضي زراعية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متواصل، بنطاق الوحدات المحلية للقضاء علي عشوائية البناء والحفاظ علي الرقعة الزراعية.ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات، في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.