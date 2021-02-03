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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحقيقات حريق محطة بنزين شبرا: ماس كهربائي السبب ودمر «طلمبتين»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن سبب الحريق الذى اندلع بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، هو ماس كهربائى بأحد طلمبات المحطة وامتداد الحريق للطلمبة المجاورة.

وكشفت المعاينة أن الحريق أسفر عن تدمير طلمبات الرفع وتأكل الخزانات مضيفا أن المحطة تقع بطريق بيجام أمام مدرسة أسامة بن زيد، وأن الحماية المدنية دفعت 4 سيارات إطفاء بها مواد رغوية حتى تمكنت من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن أي وفيات ونتج عنه إصابة شخص.

كان الحريق قد شهد إصابة مواطن وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد الحريق فور اندلاعه فجر اليوم دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

و تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة، فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق، وتم نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية، حيث أصيب قبل وصول قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

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