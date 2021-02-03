ضبط قواد يؤجر زوجته للدعارة فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط قواد يقوم بتأجير زوجته لممارسة الدعارة في محافظة الإسكندرية.وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالاشتراك مع زوجته.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من عامل، زوجته، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.وأضاف أنه أنشأ وأدار الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محملة عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.