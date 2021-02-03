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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس «حماية المنافسة»: في انتظار تعديلات البرلمان لمراقبة اندماجات الشركات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
الدستور
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قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، إن الجهاز في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة أمام البرلمان التي تسمح للجهاز بالمراقبة على الاندماجات والاستحواذات وخاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات، في ظل أزمة كورونا، والشركات التي ترغب في الخروج من السوق.

وأضاف «ممتاز»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.

وأوضح أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ إنشاؤه.

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