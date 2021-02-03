الرئيس الإيطالي سيطلب من ماريو دراجي تولي رئاسة الوزراء

سيطلب رئيس إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء من ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي تولي رئاسة الوزراء إيطاليا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.وستكون مهمة دراجي هي إيجاد السبيل لانعاش الاقتصاد، الذي بالكاد حقق نموا منذ عقود وإخراج البلاد التي تضررت من فيروس كورونا من أسوأ ركود لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وأدى هذا النبأ إلى ارتفاع السندات الإيطالية وكذلك مؤشر "إف تي إس إي إم آي بي" القياسي الإيطالي.