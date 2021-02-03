التضامن: انخفاض نسبة تعاطي موظفي الدولة إلى 2%

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن نسبة تعاطي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة انخفضت من 8% إلى 2%، بسبب تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين.وأشار مساعد وزيرة التضامن فى تصريحات للدستور، إلى أنه تم الكشف على 300 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن، خلال عام ونصف العام، منذ انطلاق الحملات، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الموظفين، تقدموا طواعية للعلاج، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا ويجرى في سرية تامة.وأكد أنه سيتم تعميم خدمات الكشف على نطاق أوسع، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على المناطق الحيوية والمناطق التي تمس حياة المواطنين.