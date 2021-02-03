ليبيا تسجل 18 وفاة و809 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيانه اليومي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ تفشي فيروس كورونا بالبلاد بلغ 1914 والإصابات 121243 حتى الآن.