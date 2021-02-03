الشرطة التركية تعتدي على برلماني في احتجاجات البسفور(فيديو)

اعتدت الشرطة التركية على نائب حزب العمال عن مدينة هاتاي، باريش أتاي، وسعت لاعتقاله، وذلك خلال مواجهته للاحتجاجات الأخيرة اعتراضًا على تعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور.وكان عدد كبير من المحتجين قد تجمعوا بمنطقة كاديكوي للتضامن مع طلاب جامعة البسفور استجابة لدعوة قوى العمل والسلام والديمقراطية في إسطنبول، فيما استخدمت الشرطة غاز الفلفل وقنابل الغاز والخرطوش واعتقلت عدد من المتضامنين.من جانبه نشر حزب العمال عبر توتير لقطات تظهر الاعتداء على أتاي مع تعليق يقول: "الشرطة اعتدت على نائب حزبنا بارش أتاي منجولّو أوغلو".وأضاف الحزب في تغريدته: أن الشرطة اعتدت على أتاي ومجموعة من المواطنين الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي رافعين شعار لن ننظر إلى الأسفل للتعبير عن تضامنهم مع طلاب جامعة البسفور المحتجين على رئيس الجامعة المعيّن بقرار جمهوري.