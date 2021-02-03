«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

الكثير من الشعراء أنشد شعرا في كوكب الشرق أم كلثوم ومعظم المشاهير قالوا فيها شعرًا، ولكن هناك العديد من الشعراء الذين كتبوا فيها الشعر وهم غير معروفين بقوة، كانوا يتفننون في ذكر تأثيرها واستلهاما من عبقريتها الفذة، فكانت أم كلثوم في عيون الشعراء هى الرمز الخالد لعبقرية النيل، وفي التقرير التالي نذكر بعض الشعراء الذين تغنوا فيها.قال الدكتور عبد العزيز شرفأيا أم كلثوم إنا جميعًا... على لحنك العود والمزهرنحسك في همسات النسيم... شعاعًا بثغر الضحى ينثروأيقنت أنك لحني الغريق... وشعر على شفتي ينصروكنت.. وكنت جلالا لمصر... فأنت بها نيلها الكوثر.أما الدكتور عبد المنعم خفاجي فقالكوكب في الشرق لاحا... وضذى في الروض فاحاأين منه معبد الفن... لقد ولى وراحامعبد والعبقريون... لها كانوا جناحًاوأغاني الدين غنها... جلالًا وسماحًاأما الدكتور كمال إسماعيل فقد قال قصيدة في وصف مصر التي رآها في أم كلثوم وأبصر أم كلثوم فيها:ومصر بجملة الالفاظ... معشوق له ثغروعند الرأس سماع... وكرسي له الصدرأما الشاعر إبراهيم عيسى فقد نظم قصيدة بعنوان "نغم لا يموت" قال فيها:وصنت باللحن للفصحى حلاوتها... وقلت للجيل قولًا كان يجهلهلما تفرق شمل العرب في زمن... قد تاه فيه عن الملاح موئلهجعلت من مصر يوم الشدو كعبتهم... وكلنا طائف يصبو توسلهيأتى ذلك حسبما ذكر الدكتور عبد العزيز شرف في مقال له نشر عام 1987.