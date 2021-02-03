«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:21 ص
ايهاب مصطفىطباعة
الكثير من الشعراء أنشد شعرا في كوكب الشرق أم كلثوم ومعظم المشاهير قالوا فيها شعرًا، ولكن هناك العديد من الشعراء الذين كتبوا فيها الشعر وهم غير معروفين بقوة، كانوا يتفننون في ذكر تأثيرها واستلهاما من عبقريتها الفذة، فكانت أم كلثوم في عيون الشعراء هى الرمز الخالد لعبقرية النيل، وفي التقرير التالي نذكر بعض الشعراء الذين تغنوا فيها.
قال الدكتور عبد العزيز شرف
أيا أم كلثوم إنا جميعًا... على لحنك العود والمزهر
نحسك في همسات النسيم... شعاعًا بثغر الضحى ينثر
وأيقنت أنك لحني الغريق... وشعر على شفتي ينصر
وكنت.. وكنت جلالا لمصر... فأنت بها نيلها الكوثر.
أما الدكتور عبد المنعم خفاجي فقال
كوكب في الشرق لاحا... وضذى في الروض فاحا
أين منه معبد الفن... لقد ولى وراحا
معبد والعبقريون... لها كانوا جناحًا
وأغاني الدين غنها... جلالًا وسماحًا
أما الدكتور كمال إسماعيل فقد قال قصيدة في وصف مصر التي رآها في أم كلثوم وأبصر أم كلثوم فيها:
ومصر بجملة الالفاظ... معشوق له ثغر
وعند الرأس سماع... وكرسي له الصدر
أما الشاعر إبراهيم عيسى فقد نظم قصيدة بعنوان "نغم لا يموت" قال فيها:
وصنت باللحن للفصحى حلاوتها... وقلت للجيل قولًا كان يجهله
لما تفرق شمل العرب في زمن... قد تاه فيه عن الملاح موئله
جعلت من مصر يوم الشدو كعبتهم... وكلنا طائف يصبو توسله
يأتى ذلك حسبما ذكر الدكتور عبد العزيز شرف في مقال له نشر عام 1987.
قال الدكتور عبد العزيز شرف
أيا أم كلثوم إنا جميعًا... على لحنك العود والمزهر
نحسك في همسات النسيم... شعاعًا بثغر الضحى ينثر
وأيقنت أنك لحني الغريق... وشعر على شفتي ينصر
وكنت.. وكنت جلالا لمصر... فأنت بها نيلها الكوثر.
أما الدكتور عبد المنعم خفاجي فقال
كوكب في الشرق لاحا... وضذى في الروض فاحا
أين منه معبد الفن... لقد ولى وراحا
معبد والعبقريون... لها كانوا جناحًا
وأغاني الدين غنها... جلالًا وسماحًا
أما الدكتور كمال إسماعيل فقد قال قصيدة في وصف مصر التي رآها في أم كلثوم وأبصر أم كلثوم فيها:
ومصر بجملة الالفاظ... معشوق له ثغر
وعند الرأس سماع... وكرسي له الصدر
أما الشاعر إبراهيم عيسى فقد نظم قصيدة بعنوان "نغم لا يموت" قال فيها:
وصنت باللحن للفصحى حلاوتها... وقلت للجيل قولًا كان يجهله
لما تفرق شمل العرب في زمن... قد تاه فيه عن الملاح موئله
جعلت من مصر يوم الشدو كعبتهم... وكلنا طائف يصبو توسله
يأتى ذلك حسبما ذكر الدكتور عبد العزيز شرف في مقال له نشر عام 1987.