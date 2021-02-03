رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:31 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
منة سالم
طباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021 في القاهرة الكبرى وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وهى الإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان الشيخ والغردقة وأسيوط، وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021


مواعيد الصلاة فى القاهرة


وقت صلاة الفجر 5:16 ص
وقت الشروق 6:44 ص
موعد آذان الظهر 12:08 م
موعد آذان العصر 10: 3م
موعد آذان المغرب 5:32 م
موعد آذان العشاء 6:51 م


مواعيد الصلاة فى الإسكندرية


وقت صلاة الفجر 5:22 ص
وقت الشروق 6:52 ص
موعد آذان الظهر 12:13م
موعد آذان العصر 3:13م
موعد آذان المغرب 5:35 م
موعد آذان العشاء 6:55 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية


وقت صلاة الفجر 5:12ص
وقت الشروق 6:41 ص
موعد آذان الظهر 12:04 م
موعد آذان العصر 3:05 م
موعد آذان المغرب 5:28 م
موعد آذان العشاء 6:47 م.


مواقيت الصلاة فى أسوان


وقت صلاة الفجر 5:06
وقت صلاة الشروق 6:30 ص
وقت صلاة الظهر 12:02 م
موعد آذان العصر 3:11م
موعد آذان المغرب 5:35 م
موعد آذان العشاء 6:49

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02 ص
وقت صلاة الشروق 6:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:24 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.

مواعيد الصلاة فى الغردقة


صلاة الفجْر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:04 م
صلاة المَغرب 5:26 م
صلاة العِشاء 6:43 م

مواعيد الصلاة فى أسيوط


صلاة الفجْر 5:16 ص
الشروق 6:43 ص
صلاة الظُّهْر 12:10 م
صلاة العَصر 3:15 م
صلاة المَغرب 5:37 م
صلاة العِشاء 6:55 م

مواعيد الصلاة فى السويس


صلاة الفجْر 5:12 ص
الشروق 6:41 ص
صلاة الظُّهْر 12:03 م
صلاة العَصر 3:05 م
صلاة المَغرب 5:26 م
صلاة العِشاء 6:46 م

مواعيد الصلاة فى المنصورة


صلاة الفجْر 5:17 ص
الشروق 6:47 ص
صلاة الظُّهْر 12:08 م
صلاة العَصر 3:08 م
صلاة المَغرب 5:29 م
صلاة العِشاء 6:50 م

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

«الصحة»: تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا.. و47 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021

«أمازون» تحقق إيرادات بـ125.6 مليار دولار خلال 3 أشهر

توقيف 6 أشخاص عدّلوا أحرف لافتة هوليوود الشهيرة

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

أيام زمان

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

«لكل أغنية واحدة».. حكاية مها صبرى مع «الباروكة»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية