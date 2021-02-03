مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:31 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021 في القاهرة الكبرى وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وهى الإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان الشيخ والغردقة وأسيوط، وذلك كما يلى:
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
وقت الشروق 6:44 ص
موعد آذان الظهر 12:08 م
موعد آذان العصر 10: 3م
موعد آذان المغرب 5:32 م
موعد آذان العشاء 6:51 م
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
وقت الشروق 6:52 ص
موعد آذان الظهر 12:13م
موعد آذان العصر 3:13م
موعد آذان المغرب 5:35 م
موعد آذان العشاء 6:55 م.
وقت صلاة الفجر 5:12ص
وقت الشروق 6:41 ص
موعد آذان الظهر 12:04 م
موعد آذان العصر 3:05 م
موعد آذان المغرب 5:28 م
موعد آذان العشاء 6:47 م.
وقت صلاة الفجر 5:06
وقت صلاة الشروق 6:30 ص
وقت صلاة الظهر 12:02 م
موعد آذان العصر 3:11م
موعد آذان المغرب 5:35 م
موعد آذان العشاء 6:49
وقت صلاة الشروق 6:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:24 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.
صلاة الفجْر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:04 م
صلاة المَغرب 5:26 م
صلاة العِشاء 6:43 م
صلاة الفجْر 5:16 ص
الشروق 6:43 ص
صلاة الظُّهْر 12:10 م
صلاة العَصر 3:15 م
صلاة المَغرب 5:37 م
صلاة العِشاء 6:55 م
صلاة الفجْر 5:12 ص
الشروق 6:41 ص
صلاة الظُّهْر 12:03 م
صلاة العَصر 3:05 م
صلاة المَغرب 5:26 م
صلاة العِشاء 6:46 م
صلاة الفجْر 5:17 ص
الشروق 6:47 ص
صلاة الظُّهْر 12:08 م
صلاة العَصر 3:08 م
صلاة المَغرب 5:29 م
صلاة العِشاء 6:50 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-2-2021
مواعيد الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
وقت الشروق 6:44 ص
موعد آذان الظهر 12:08 م
موعد آذان العصر 10: 3م
موعد آذان المغرب 5:32 م
موعد آذان العشاء 6:51 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
وقت الشروق 6:52 ص
موعد آذان الظهر 12:13م
موعد آذان العصر 3:13م
موعد آذان المغرب 5:35 م
موعد آذان العشاء 6:55 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12ص
وقت الشروق 6:41 ص
موعد آذان الظهر 12:04 م
موعد آذان العصر 3:05 م
موعد آذان المغرب 5:28 م
موعد آذان العشاء 6:47 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06
وقت صلاة الشروق 6:30 ص
وقت صلاة الظهر 12:02 م
موعد آذان العصر 3:11م
موعد آذان المغرب 5:35 م
موعد آذان العشاء 6:49
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:02 ص
وقت صلاة الشروق 6:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:24 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.
مواعيد الصلاة فى الغردقة
صلاة الفجْر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:04 م
صلاة المَغرب 5:26 م
صلاة العِشاء 6:43 م
مواعيد الصلاة فى أسيوط
صلاة الفجْر 5:16 ص
الشروق 6:43 ص
صلاة الظُّهْر 12:10 م
صلاة العَصر 3:15 م
صلاة المَغرب 5:37 م
صلاة العِشاء 6:55 م
مواعيد الصلاة فى السويس
صلاة الفجْر 5:12 ص
الشروق 6:41 ص
صلاة الظُّهْر 12:03 م
صلاة العَصر 3:05 م
صلاة المَغرب 5:26 م
صلاة العِشاء 6:46 م
مواعيد الصلاة فى المنصورة
صلاة الفجْر 5:17 ص
الشروق 6:47 ص
صلاة الظُّهْر 12:08 م
صلاة العَصر 3:08 م
صلاة المَغرب 5:29 م
صلاة العِشاء 6:50 م