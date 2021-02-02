«الاستنارة في الكنيسة».. العظة الأحدث لأسقف القوصية

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "الاستنارة في الكنيسة"، ضمن سلسلاته عظاته الأسبوعية لدعم الأقباط روحيا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوي والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.