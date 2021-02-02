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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن والدفاع السودانى يبحث تطورات الأوضاع فى دارفور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:52 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد عمر
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عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه بالقصر الجمهوري لبحث الوضع الأمني الداخلي وعلاقات السودان الخارجية في محيطيها الإفريقي والعربي.

وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، إن المجلس أحيط علمًا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على بؤر ومناطق الصراع في غرب دارفور وجنوب كردفان، مبينًا أن المجلس استمع إلى تقارير من الوفود الرسمية التي قامت بزيارات ميدانية لتلك الولايات وذلك وفق بيان للمجلس الانتقالي.

وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات وحزمة إجراءات وتدابير من شأنها المساهمة في هدوء الأحوال وعودة الحياة لطبيعتها وتجنب النزاعات والصراعات مستقبلًا والتأمين علي الحلول الآنية والمعالجات المستقبلية.

وأوضح وزير الدفاع، أن الاجتماع ناقش مشاركة السودان الإيجابية في قمة البحيرات التي عقدت بجمهورية أنغولا والتي ناقشت الأوضاع السياسية والأمنية في إفريقيا الوسطى، وإيجاد الحلول المناسبة وآليات المصالحة بين الأطراف المتنازعة في إفريقيا الوسطى.

كما تلقي المجلس تقريرا من رؤساء الوفود السودانية المختلفة حول نتائج زياراتهم الخارجية في المحيطين الإقليمي والعربي، واطمأن المجلس على صحة موقف السودان من خلال الدعم الكبير الذي وجده في تثبيت حقه التاريخي في أراضيه وحقه القانوني في الدفاع عنها التزاما بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك في إشارة إلى الخلاف الحدودي مع إثيوبيا.

وقال وزير الدفاع، إن المجلس تقدم بالشكر للإدارات الأهلية ومجالس الحكماء على دورهم الوطني تجاه جهود المصالحات والتعايش السلمي، وتوجه بالشكر كذلك للدول التي ساندت موقف السودان وحرصه على اتباع الوسائل السلمية والدبلوماسية في تذليل مشاكله الداخلية والخارجية.

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