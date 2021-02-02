بعد تغيير الأسبوع الـ12.. مدير الكرة بالفيوم: قرار عشوائي ونعترض رسميًا

علّق ممدوح مصطفى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بنادي محافظة الفيوم، على قرار اتحاد الكرة المصري، بتغيير موعد مباريات الأسبوع الـ12، من السبت المقبل وترحيلها إلى الثلاثاء، قائلا إن القرار عشوائي ويحمل الأندية أعباء وخسائر كبيرة.وقال مصطفى، إن هذا القرار يضر بمصلحة الفيوم، وسيتقدمون باعتراض رسمي إلى الجبلاية، قائلًا: "حجزنا تذاكر القطار وفندق الإقامة استعدادًا للقاء فريق كيما أسوان بصعوبة، بعدها يأتي الاتحاد بقرار عشوائي ويغير موعد المباراة، بعد أن دفعنا 25 ألف جنيه تذاكر وسوف تذهب هباءً"، متساءلًا من سيعوض خسارتنا؟.وأضاف مدير الكرة بالفيوم، أن مدن الصعيد بعيدة عن بعضها، والفرق تحتاج إلى وقت ومجهود من أجل حجز المواصلات وفنادق الإقامة ومن المفترض أن يكون الاتحاد على علم بذلك، فكيف يأخذ مثل هذه القرارات دون مراعاة أو نظر لعواقبها.واختتم ممدوح، أنه كان أمام الاتحاد العديد من الحلول دون الإضرار بالفرق، أهمها أن يصدر قراره مبكرًا وخلال مباريات الجولة الـ11، مبينًا الفريق سوف يحاول أن يغيّر موعد الحجز مرة أخرى حال إصرار الاتحاد على قراره وسوف يتحمل الفريق الخسائر المادية متمنيًا أن لا تحدث مثل هذه القرارات غير المدروسة مرة أخرى.