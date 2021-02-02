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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على استشكال إيقاف تنفيذ حكم سما المصرى غدًا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:47 م
سما المصري
سما المصري
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، غدا، الحكم على الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

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