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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب التنسيقية يوجه سؤال لوزير الرياضة حول إهمال مراكز الشباب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:38 م
النائب أحمد زيدان
النائب أحمد زيدان
إسلام نصير
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أكد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مراكز الشباب لها دور لتثقيف وتوعية الشباب المصري إلي جانب غرس قيم المجتمع المصري ولا يقتصر على ممارسة الألعاب للرياضية فقط وهو ما نفتقده في الآونة الأخيرة، موجهًا سؤاله لوزير الشباب والرياضة عن خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى العمل على خدمة المجتمع.

ووجه" زيدان" خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، سؤالا آخر لوزير الشباب والرياضة عن السبب وراء عدم طرح أفكارًا للاستغلال الأمثل لمراكز الشباب على مستوي الجمهورية في إطار الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلي أن هناك غياب رقابة وزارة الشباب علي مجالس إدارات مراكز الشباب المختلفة على مستوي الجمهورية وهو ما أدي إلى تدني مستوي الخدمة المقدمة سواء علي المستوي الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي.

وتساءل زيدان، عن دور وزارة الشباب في ملف دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال للشباب المصري، مخصصًا حديثه عن مركز شباب الساحل والإهمال الكبير الذي يعاني منه علي الرغم ثاني أكبر مركز من حيث المساحة على مستوى الجمهورية.

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