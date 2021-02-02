برلمان أوكرانيا يصادق على فرض عقوبات بحق نيكاراجوا بسبب القرم

صادق البرلمان الأوكراني على تفعيل قرار مجلس الأمن القومي حول اتخاذ تدابير اقتصادية خاصة وتقييدية (عقوبات) بخصوص نيكاراجوا.وأوضح البرلمان الأوكراني أن هذا القرار جاء بموافقة 322 نائبًا ردا على إجراء غير صديق، والمتمثل في افتتاح ما يُعرف بـ"القنصلية الفخرية" في جزيرة القرم.وكانت روسيا قد ضمت جزيرة القرم إليها منذ سنوات بعد استفتاء رفضته أوكرانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي.