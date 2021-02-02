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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:51 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز خلال عام 2020، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

وقال الدكتور صالح الشيخ: «فيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات الموظفين، انتهى الجهاز خلال عام 2020 من تدريب عدد 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 78 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظفا (مدير عام- رئيس إدارة مركزية- رئيس قطاع)، ونفذ أيضا 25 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظفا، ونفذ أيضا 41 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة بإجمالى عدد (945) موظفا، ونفذ عدد 20 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بإجمالي عدد 381 موظفا».

وأضاف: «في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، انتهى الجهاز من تهيئة عدد 100 حاسب آلي محمول "لاب توب" و50 تابلت وتسليمها للعاملين بالجهاز مع APN للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد، نظرا لظروف العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كافة الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكافة الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: قام الجهاز بمتابعة العمل في مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الإلكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة».

وتابع: «على صعيد مشروعات الجهاز، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية ما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن».
«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية
«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية
«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية
«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية
«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية
«الشيخ»: تدريب 19.5 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية

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