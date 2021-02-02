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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. كيف تبدو شاكيرا الأم؟

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:09 م
شاكيرا
شاكيرا
شيماء دهب
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تتفاعل المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا عبر موقع الصور الشهير "انستجرام" من خلال رفع مجموعة من الصور بصحبة طفليها، خلال قيامهما بالرقص على أبرز أغانيها الفترة الأخيرة، مما يعكس الجانب العائلي من حياة شاكيرا الأم، وبالتزامن مع عيد ميلادها اليوم 2 فبراير نرصد لقطات من حياتها العائلية مع أطفالها.
في عيد ميلادها..
لدى شاكيرا من مدافع نادي برشلونة "بيكيه" الذي يصغرها بعشر سنوات وتزوجها منذ عام 2010، طفلين وهما ميلان وساشا، وفضلت شاكيرا عدم الزواج من بيكيه لكي يظل يراها العشيقة وليست الزوجة فلها وجهة نظر مختلفة في هذا الجانب الشخصي.
في عيد ميلادها..
في يوليو 2018 ظهرت صور لشاكيرا وزوجها وأطفالها وصفها البعض بصورة توضح التناغم العائلي في أيا منزل من منازلنا العادية، حيث ظهرت شاكيرا بملابس فضفاضة وتصفيفه شعر غير مرتبة، ممسكة بشبشب في يديها ويبدو أنها منزعجة من شيء، على غير عادتها حيث تحرص طوال الوقت على الظهور بشكل مرتب، حيث وصفها البعض بأنها تشبه الأمهات المصريات في المصيف.
في عيد ميلادها..
وتعتبر النجمة شاكيرا من أهم المساندين لزوجها بيكيه، حيث دائمًا ما تحرص على المشاركة بأطفالها بمبارياته الهامة، حيث قال بيكيه من قبل "أنها تمثل له الدعم، وهي لا تضغط عليه أن يعتزل من نادي بكولومبيا، بل سيظل في برشلونة".
في عيد ميلادها..
ونشرت شاكيرا صورة برفقة أطفالها وهي تحمل ابنها ميلان الذي يبلغ من العمر الآن 8 أعوام وحينها كان 3 أعوام، حيث تظهر الصورة ما يتمتع طفلها من جمال.
في عيد ميلادها..
     

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