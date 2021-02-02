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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جيران عقار فيصل: «الأدخنة سببت لينا ضيق تنفس»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:22 م
عقار فيصل
عقار فيصل
احمد التمساح
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تتركز كافة الأجهزة المعنية بمحيط عقار المريوطية المحترق، تحسبا لانهياره، بعدما سقطت أجزاء من حوائطه بالطابق الأول والثانى المتواجد بداخلها مصنع الأحذية.

وتتمركز 10 سيارات إطفاء بمحيط الحريق، كما يتواجد رجال الأمن بكثرة بمحيط العقار، وانخمدت النيران من داخل العقار، ولا يوجد غير أدخنة تنبعث من الدور الأول المتواجد به مصنع الأحذية، وتم إيقاف عمليات الإطفاء، بعدما تم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة.

وقال "إبراهيم ثروت" أحد سكان المنطقة إنه شاهد نيرانا تتصاعد تدريجيا في العقار من 3 أيام، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، لكن في اليوم الثاني انتبهنا لأدخنة تنبعث من العقار بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال في مصنع الأحذية، كما أن الأدخنة سببت ضيق تنفس لسكان المنطقة لأطفال اتخنقت من الدخان ورائحة البلاستيك الموجودة في الجو"

واستكمل أنه اضطر لمغادرة منزله هو وأطفاله بسبب أدخنة العقار، رغم أنه يبعد عن العقار بحوالي كيلو متر لكن رائحة الدخان وصلت لمسافات طويلة.

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