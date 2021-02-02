إيران: تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزى فى منشأة فوردو

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أنه تم تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في منشأة فوردو، وفقًا لقناة «العربية».وعاد الجدل بشأن الاتفاق النووى مع إيران إلى الواجهة، مؤخرا، بعد مجىء إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، فيما تؤكد طهران مضيها قدمًا في عملية تخصيب اليورانيوم.وفي أحدث خطوة تحدٍ، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد جواد قاليباف، يوم الخميس، عن تخصيب 17 كيلوجرامًا من اليورانيوم بنسبة 20%، خلال أقل من شهر، في منشأة فوردو.ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية في إيران، عن قاليباف قوله، إن زيارته إلى المنشأة تأتي في إطار قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان بشأن رفع تخصيب اليورانيوم.