مصرع شاب دهسته سيارة بطريق السويس

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه ودهسه من سيارة بطريق مصر - السويس، بنطاق دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق السويس بمصر الجديدة بوجود حادث تصادم ومتوفي.وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق صدمته سيارة، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.