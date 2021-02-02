مصرع شاب دهسته سيارة بطريق السويس
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:21 م
هدير مصطفيطباعة
لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه ودهسه من سيارة بطريق مصر - السويس، بنطاق دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق السويس بمصر الجديدة بوجود حادث تصادم ومتوفي.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق صدمته سيارة، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق السويس بمصر الجديدة بوجود حادث تصادم ومتوفي.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق صدمته سيارة، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.