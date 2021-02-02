رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة من الشباب والرياضة تتفقد مراكز شباب شمال سيناء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
تفقدت لجنة وزارية من وزارة الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضية في محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه وصلت لمحافظة شمال سيناء لجنة المتابعة بوزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية»، لمتابعة الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضة وخطة الوزارة المركزية، بالإضافة إلى الخطة المحلية لمديرية الشباب والرياضة.

أضاف «راشد»، أن اللجنة برئاسة الدكتور عصام غنيم مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كلا من الدكتور شريف عمر والدكتور احمد مختار، من الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة بالوزارة.

أشار «راشد» إلى قيام اللجنة بمتابعة أعمال الصالة المغطاة بالعريش وستاد العريش الرياضي وتنفيذ مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، كما تمت متابعة مدى تنفيذ إدارة الرياضة للخطة المحلية والمركزية مع مراجعة جميع المستندات، ومتابعة الأندية الرياضية وجاهزيتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية في ظل جائحة كورونا، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة