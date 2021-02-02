«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تعتزم «سبايس إكس» إرسال أول مهمة سياحية إلى الفضاء في الفصل الرابع من 2021، على ما أعلنت شركة الصناعات الفضائية المملوكة للملياردير إلون ماسك.هذه المهمة المسماة "إنسبيريشن 4" ستحصل بفضل صاروخ "فالكون 9" من "سبايس إكس" الذي أُطلق من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.وستضم المهمة جاريد أيساكمان مؤسس ورئيس شركة "شيفت 4 بايمنتس"، أول سائح فضائي ترسله المجموعة.وسيموّل أيساكمان رحلة ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانبه عبر كبسولة "دراغون"، وسيكونون "أفرادا من العامّة تُعلن هوياتهم في الأسابيع المقبلة"، وفق البيان.وأنشئ موقع إلكتروني خاص يتيح تقديم طلبات الترشح للفوز بهذه المقاعد.