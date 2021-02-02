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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 72 حالة وفاة و6820 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:23 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 72 حالة وفاة و6820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و431 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 58 ألفا و110 حالات.

وأشارت إلى أن 3865 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و223 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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