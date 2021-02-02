«بني سويف»: إنشاء 8 أحواض «بحيرات تهدئة وحواجز ترابية» بـ285 مليونًا

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء عدد 8 بحيرات أحواض تهدئة وترسيب"، و8 سدود"حواجز ترابية "بمخرج وادي سنور، والتي ستنفذها وزارة الري بتكلفة 285 مليون جنيه.حيث يسهم ذلك في دعم قدرة مخر سيل سنور في التصدي لمياه السيول الموسمية،بجانب التأهيل الشامل للمخر الجاري تنفيذه، موضحا أن بحيرات التخزين تتجمع بها المياه المتدفقة مما يساهم في تهدئة تدفقها اندفاع سريانها بالشكل الذي يدعم من قدرة مخر السيل من احتوائها والحفاظ على أعمال تطوير المخر من تكاسي وتدبيش وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، بجانب أنها تدعم من إمكانية إعادة استخدام 50% من كميات المياه المتدفقة في موسم السيول والأمطارجاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور شرق النيل مركز بني سويف، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين بقطاع الري والشركة المنفذةوتفقد المحافظ جانبي المخر واطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة،والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، بجانب تفقد الأعمال التي تم تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال المنفذة بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور وجريان مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.